Депутатът от „Прогресивна България“ Слави Василев предизвика възмущение в социалните мрежи с неправилно паркиране на луксозната си кола в центъра на София.

Малко по-късно народният представител съобщи чрез пост във Фейсбук, че е бил санкциониран за неправилно паркиране.

По думите му, случаят е станал публично известен, след като е напуснал мястото преди да види първите публикации по темата. За да избегне съмнения за привилегировано отношение, Василев е потърсил съдействие от „Пътна полиция“ и се разбрал с дежурен служител да се върне на мястото на нарушението, за да бъде съставен официален акт.

"Днес паркирах неправилно и това се превърна в обществена тема. Тъй като вече си бях тръгнал, когато видях първата публикация, и за да няма съмнения, че ползвам каквито и да било облаги като народен представител - бих казал дори, че е тъкмо обратното - се свързах с „Пътна полиция“ и се разбрах с дежурния полицай да се върна на мястото на нарушението, за да може екип на КАТ да го констатира официално. Получих фиш за глоба на стойност €25.56", пише той.

Той посочва, че отговорността да бъдеш народен представител от „Прогресивна България“ и да носиш очакването за промяна означава, че нямаш право дори на най-дребните грешки.