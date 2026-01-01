Взехме решение да не подкрепим тази комисия, защото тя по същество е една говорилня. Това заяви в кулоарите на парламента заместник-председателят на ПГ на "Прогресивна България" Слави Василев.

Припомняме, че по-рано днес ПБ не допусна създаването на временна комисия, която да разследва произхода на имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски. Предложението на "Демократична България" бе отхвърлено, след като 129 от депутатите на Румен Радев гласуваха с "въздържал се".

По думите му Министерският съвет съвсем скоро ще вземе "решения по отношение на г-н Пеевски и неговата охрана", които ще докажат, че ПБ не се е отказала от борбата с олигархията.

„Прогресивна България“ се въздържа да създаде комисия за имуществото на Пеевски

Той заяви, че ДПС вече няма да обитава легендарния кабинет 222А - един от най-големите по площ в сградата на НС. Именно в него Делян Пеевски беше направил и "Музей на сглобката", който представяше снимки на ПП-ДБ от времето на управлението им с ГЕРБ-СДС.

"То е Народното събрание, което ние от "Прогресивна България" ръководим по силата на волята на българските граждани, които са ни дали мнозинство". Това каза Василев по отношение на коментара на своя колега Антон Кутев, който заяви, че "идва ред да покажем как работи нашето" Народно събрание.

Що се отнася до Румен Радев, който не присъства на първото редовно заседание на парламента днес, Василев обясни, че лидерът на коалицията е бил възпрепятстван, тъй като е ангажиран с организацията на бъдещия състав на МС.

Ще ръководим дневния ред, без да превръща парламента в говорилня. Чакаме състава на МС, който ще бъде гласуван от депутатите, след което ще се вземат всички необходими решения, които ще касаят охраната на г-н Пеевски. Те ще бъдат взети в духа на закона и общественото очакване, подчерта Василев.