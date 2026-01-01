Докато мнозинството на "Прогресивна България" управлява държавата, решенията ще се взимат от легитимните органи, а ние ще направим така, че те да изпълняват задълженията си с морала и почтеността, които законът им вменява. Народното събрание не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения. Това заяви в декларация от парламентарната трибуна народният представител от "Прогресивна България" Антон Кутев.

"Няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава охраната на застрашени лица. Няма да приемаме закони, касаещи един или двама, дори доскоро тези двамата да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки", заяви той.

От изказването на Кутев стана ясно, че ПБ е отнела легендарния кабинет с номер 222А, който при предходни парламенти беше обитаван от лидера на ДПС Делян Пеевски.

Петър Витанов: До дни ще се сблъскаме със завладяната държава (ВИДЕО)

Кабинет 222А вече ще е музей или читалня, която да "напомня на кметове и чиновници, които се снимаха пред герба, че превивайки гръбнак пред силните на днешния ден има опасност да изгубят утрешния", обясни Кутев и допълни, че залата вече "никога няма да се ползва за лъскане на личното его на надценили се партийни величия".

Депутатите от "Прогресивна България" сме тук, за да променим България. Съзнаваме отговорността, с която българските избиратели ни натовариха, допълни депутатът от ПБ.

Ние от ПБ уведомяваме, че вече моралните стандарти са други, че праговете на поносимост вече са други, посочи той. По думите му гражданите очакват държавата да изпълнява задълженията си по функциониране на обществения договор, както и ангажимените си към тях.