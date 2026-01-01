"Ако ме питате мен дали Пеевски и Борисов се нуждаят от охрана, не, те не се нуждаят от охрана. Не съм сигурен дали това е техниката да бъде снета тази охрана". Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Прогресивна България и бивш министър на вътрепните работи Иван Демерджиев.

Обрат в НС след прегласуване: ИТН решиха НСО да не охранява само заемащите висши държавни длъжности

Да нямат охрана изобщо депутатите е отделен въпрос от охраната на Пеевски и Борисов. Там има доста варианти да се разгледат, ако има внесен такъв законопроект, ще се разгледа. Това каза Дерменджиев, след като стана ясно, че от "Възраждане" са внесли законопроект да се прекрати практиката за предоставяне на охрана на народни представители.

Депутатите могат да бъдат охранявани по различен ред, не е задължително това да става от НСО, каза още той.

Пеевски поиска решение от НСО за охраната си

Не познавам случая на Теодора Георгиева в детайли, но от това, което знам за нея ме кара да мисля, че се нуждае от охрана, отговори Дерменджиев на въпрос на журналисти.

Имаме проект за правила за ВСС. Кандидати нямаме, без правила няма как да имаме кандидати за ВСС, каза още той.

Аз се надявам и вярвам, че хората от този Висш съдебен съвет до края на мандата си ще действат не по начина, по който действаше моделът Сарафов.