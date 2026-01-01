"Веднага след като разбрах, че Георги Кандев иска да бъде освободен от редиците на МВР, го поканих при мен. Изложи само и единствено лични мотиви, в никакъв случай служебни" - това каза премиерът Румен Радев по повод напускането на МВР на изпълняващия функциите главен секретар Георги Кандев, който обяви решението с публикация във "Фейсбук".

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Кандев сподели, че е изключително доволен от работата си в МВР и своите отношения с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, каза премиерът. Този пост, който последва, е изненада, допълни Радев.

Премиерът обясни, че обмислят всички варианти за кандидат за позицията на Кандев, както и че е разбрал за публикацията му в социалната мрежа след срещата им.

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„Говорим да се приеме възможно най-бързо Законът за съдебната власт. Едва след като този закон бъде приет, парламентът трябва да разгледа правилата, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет (ВСС). Нашето желание е това да стане възможно най-бързо, за да може този ВСС да избере нов главен прокурор“, отговори Радев на въпрос за избирането на нов състав на ВСС до юли.