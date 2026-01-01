След прегласуване депутатите отхвърлиха Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана (НСО) с вносители Ивайло Мирчев и група народни представители от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Предложението предвиждаше да отпадне охраната на депутатите от НСО и службата да се фокусира върху лицата, заемащи висши държавни длъжности съгласно закона. „За“ гласуваха 99 депутати, „против“ 95, а 28 се въздържаха.

Прегласуването и отхвърлянето на законопроекта се случиха, след като първоначално депутатите одобриха на първо четене предложението.

Целта на законопроекта е много ясна – да покажем, че народните представители не сме специални, че НСО няма причина да ни охранява само защото сме народни представители, каза един от вносителите на предложението Божидар Божанов (ПП-ДБ). Той изтъкна, че НСО трябва да охранява председателя на Народното събрание, министър-председателя, президента и описаните в закона други длъжности. Божанов даде пример с охраната на лидера на „ДПС-Ново началото“, която, по думите му, е по-многочислена от тази дори на председателя на парламента.

Известно е, че охрана ползва Делян Пеевски, такава са ползвали Ахмед Доган и Бойко Борисов, каза Златан Златанов („Възраждане“). По думите му народните представители не следва да се охраняват по този начин. МВР може да поеме безопасността на депутатите, смята той.

Николай Радулов („МЕЧ“) приветства идеята да бъде ограничен кръгът на охраняваните лица. Според него обаче трябва да бъде ограничен и на зам.-председателите на изброените сега в закона за НСО институции.

След първото гласуване Наталия Киселова („БСП-Обединена левица“) заяви, че е гласувала против предложението, защото смята, че функциите на МВР и НСО са различни. НСО охранява конкретно застрашени лица, а МВР отговаря за защита на обществения ред, аргументира се тя. Популизмът, който завладява залата, ми се струва погрешен, коментира Киселова.

След първото гласуване и одобрение на законопроекта, Божанов (ПП-ДБ) поиска приемането му и на второ четене. Председателстващият заседанието Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) каза, че в дебата се е казало, че ще има предложения между първо и второ четене. Той посочи, че такава заявка е имало от „Възраждане“, но Златан Златанов („Възраждане“) потвърди, че партията му подкрепя законопроекта, защото обществените очаквания са големи.

Маноил Манев (ГЕРБ-СДС) призова да не се прибърза. Той изтъкна, че още по време на дебата в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е станало ясно, че този законопроект е „невменяем“ и нищо не се постига с него. Той предупреди и за риск, касаещ трудовите правоотношения на служителите на НСО.

Хамид Хамид („ДПС-Ново началото“) обърна внимание на Костадин Ангелов, че е имало искане за прегласуване, което е трябвало да бъде дадено веднага, но председателстващият заседанието не е обърнал внимание на това. След това депутатът поиска 30-минутно прекъсване на заседанието, след което да има прегласуване.

След като законопроектът беше отхвърлен в залата, се чу критика от подкрепящи законопроекта депутати, че парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) е обърнала вота си. Председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов каза, че не дължи обяснения за решенията на групата. Толкова е ясно, че това, което правите, е за да си правите предизборна кампания, заяви Йорданов. „Ако не бяхте тръгнали да изнасилвате залата, това нещо да мине веднага на второ четене, без да има възможност да мине през комисия, да бъдат направени поправки, ние щяхме да си гласуваме както си гласуваме“, каза той, обръщайки се към ПП-ДБ.