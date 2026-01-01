Ако Ксавие Жан беше изчакал досега, за да заснеме филма си за „Нетфликс“ – Under Paris от 2024 г., разказващ за гигантска акула в река Сена, той би могъл да съкрати бюджета за визуални ефекти наполовина и да приключи продукцията осем месеца по-рано, пише Ройтерс, цитирайки френския режисьор.

„Бих го направил за три месеца, вместо за една година“, добави Жан в кулоарите на филмовия фестивал в Кан. Той поясни, че би похарчил само 2 милиона евро за визуални ефекти, вместо 4 милиона евро. Причината за тази разлика е изкуственият интелект.

Тази година акцентът по време на кинофестивала в Кан се измести от това дали ще се използва изкуствен интелект към това как ще се прилага подобна технология, казват участници в събитието, цитирани от Ройтерс. Мнозина се опасяват за художествената стойност на киното, но изкушението да се спестят време и средства е огромно. Това е особено валидно днес, когато индустрията се бори да си върне публиката, която е доста по-малко от преди пандемията от КОВИД-19, отбелязва Ройтерс.

Ксавие Жан каза, че е започнал да проучва използването на изкуствен интелект за продължението на филма - Under Paris 2, след като постпродукцията и монтажът на първата част – един от най-гледаните филми в „Нетфликс“– отнеха почти година. Режисьорът се надява втората част да бъде готова още през следващата година.

Изкуственият интелект позволява автоматизиране на най-трудоемките процеси в постпродукцията, което е от ключово значение за проекти като Under Paris. Те разчитат на мащабни визуални ефекти, в конкретния случай – реалистичното наслагване на дигиталното изображение на акулата върху реални кадри. В свой доклад от миналата година анализатори от „Морган Стенли" прогнозират, че изкуственият интелект може да намали разходите за филмова и телевизионна продукция с до 30%.

Организаторите на кинофестивала в Кан не са забранили изкуствения интелект напълно, но отбелязват, че филми, които са създадени основно чрез изкуствен интелект, няма да могат да участват в надпреварата за „Златна палма“. Това в общи линии съвпада с правилата, издадени от Американската филмова академия, която присъжда наградите „Оскар", уточнява Ройтерс.

Директорът на фестивала Тиери Фремо каза пред журналисти, че изкуственият интелект не може да замести таланта. „За да карате електрически велосипед, трябва да знаете как да карате обикновен велосипед“, отбеляза той.