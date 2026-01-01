Колата на пилота във Формула 1 Валтери Ботас е била открадната, когато той не бил вкъщи. Инцидентът се е случил, когато служебният автомобил на състезателя на Кадилак е бил паркиран пред неговото жилище по време на Гран при на Маями по-рано през май. Ботас съобщи за кражбата в участието си в подкаста "Какво следва?" в събота.

Екипът на Кадилак е реагирал много бързо, като му е изпратил заместващ автомобил.

Полицията е започнала разследване на случая и по-късно е открила, че откраднатата кола на Ботас е изоставена. Смята се, че крадците са я използвали само за бягство при друго престъпление.