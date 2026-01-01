Има значителни различия в туристическите показатели на Атина и Барселона, съобщава гръцкият информационен портал „Мъниревю“ (moneyreview.gr), позовавайки се на анализ на туристическите услуги в двата средиземноморски града.

Барселона често се използва като отправна точка при оценката на туристическата активност в Атина и по-широкия регион на Атика, включващ столицата, тъй като двата града са големи средиземноморски метрополии с крайбрежни зони, множество забележителности и силно международно присъствие, посочва изданието.

Според анализа има разлика в туристическия мащаб, като каталунският регион отчита 34,6 милиона нощувки годишно срещу 12,7 милиона в Атика по последни данни. Според изводите от данните Барселона е успяла да развие модел, който разпределя туристическия поток в цялата периферия на региона чрез отделни туристически зони, докато туристическият поток в Атина остава силно концентриран около историческия център на града.

Хотелите в региона на Барселона регистрират 13,1 милиона гости годишно, докато в Атика те са 5,7 милиона. Барселона разполага с 909 хотела и 147 516 стаи, а Атика – със 716 хотела и 36 016 стаи. Средно хотел в Барселона има 162 стаи срещу 50 в Атика, сочи анализът.

Барселона разполага и с повече хотели от висока категория. Петзвездните хотели в каталунската столица и нейния регион са 64, а четиризвездните – 335. В Атика петзвездните хотели са 57, а четиризвездните – 151.

Анализът отбелязва, че Атина не успява да включи изцяло крайбрежната зона и островите от Аргосароническия залив в туристическото преживяване. Според данните 71 процента от туристите, които не са посетили островите, посочват липсата на време като основна причина, а 14 процента са предпочели други острови. Според анализа част от посетителите не знаят, че Атина разполага с крайбрежна зона.

При краткосрочните наеми Атика отчита между 32 000 и 35 000 места за настаняване, от които 16 000–18 000 са в центъра на Атина. В целия регион на Барселона те са около 24 000, а в самия град – 10 600.

Според анализа през 2025 г. Атина е отчела увеличение на средната цена на хотелска стая с 2,5 процента и ръст от 3,4 процента на приходите на налична стая. Барселона е отчела спад от 0,8 процента по същите показатели, но е запазила по-висока заетост, особено през първото тримесечие на годината.

През натоварения месец август 2025 г. Барселона достига 112 000 нощувки на чуждестранни туристи дневно срещу 42 000 в Атика.

Общата оценка на туристите за Атина е по-ниска от тази за Барселона. Атина обаче получава по-високи оценки за отношението на местните жители, сочат данните. Според доклада Барселона получава по-високи оценки за обществения транспорт, за чистотата, за сигурността и за информацията за събитията в града. Според анализа управлението на туристическия поток в града остава една от основните слабости на Атина.

Анализът е изготвен от консултантската компания „Джи Би Ат Консълтинг“ по поръчка на Съюза на хотелиерите в Атина, Атика и Аргосароническия залив.

