Доклад на ДАНС за дейността на КУБ по сигнал на „Възраждане“ е засекретен в деловодството на НС и депутатите не могат да се запознаят с него, алармира Коста Стоянов от партията пред журналисти в парламента. ПГ на "Възраждане" настоява за парламентарно изслушване на ръководството на държавната агенция.

„Получихме становище от началник отдел „Сигурност на информацията“ и служител по сигурността на информацията в НС относно искания от нас доклад на ДАНС, който се намира в деловдството на НС във връзка с действия на украинската групировка КУБ и на Олег Неврозов. По нашия сигнал ДАНС е изпратил сигнал в деловдството на Народното събрание, като агенцията изобщо не упоменава в този доклад, че той е по искане на народни представители. Искането беше от лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов и мен“, каза Стоянов.

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По думите му, след като се е запознала с доклада, за който разбрахме миналата седмица, че е в дърводелството, председателят на НС Наталия Киселова го е засекретила и той няма как да стигне до народните избраници, които са го поискали.

"А тук се доказва, че данните, които са изложени, са квалифицирана информация. Тоест, докладът е по нашите сигнали, но няма как да го видим. Но той е пратен до президента, на председателя на НС и на премиера. Към октомври 2025 г. президент е бил Руен Радев, премиер – Росен Желязков, председател на НС - Наталия Киселова. Въпросът е запознали ли са се с него и защо не са предприели нищо“, попита още народният избраник от „Възраждане“.

От „Възраждане“ ще настояват още на първото заседание на парламентарната Комисия за контрол на службите за сигурност да бъдат изслушани настоящият и бившите председатели на ДАНС. „Ще поискаме да бъдат изнесени данните от доклада и да бъде представена актуална информация към настоящия момент“, посочи депутатът.

По повод местонахождението на Олег Невзоров Стоянов заяви, че разполага единствено с публично известната информация, че бизнесменът е напуснал страната, но това тепърва трябва да бъде потвърдено от компетентните органи.

Стоянов определи КУБ като престъпна групировка и аргументира това с образувани досъдебни производства по негови сигнали. „В Районната прокуратура във Варна има две досъдебни производства – за незаконна сеч и за документи с невярно съдържание, свързани с украински граждани“, каза още той.