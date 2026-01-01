Загинала е 67-годишна жена при пожар в апартамент в района на ул. „Скаптопара“ в Благоевград, а жена на 35 години е пострадала, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е получен тази нощ около 00:26 ч.

На място пожарът е ликвидиран от два екипа на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград.

Причината за пожара е в процес на установяване, допълват от полицията.

През изминалото денонощие противопожарните екипи са потушили 33 пожара и са реагирали на 185 сигнала за произшествия в страната. При пожарите е пострадал един гражданин, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".