Спипаха голямо количество наркотици във Велико Търново след спецакция.

ОД на МВР-Велико Търново

Извършена е проверка на кола, управляван от 26-годишен мъж от София.

Задържаха двама за разпространение на наркотици в Пазарджишко (СНИМКИ)

Иззеха около 548 грама марихуана, амфетамин - около 18 грама и около 15 грама метаамфетамин.

ОД на МВР-Велико Търново

Автомобилът е иззет. Водачът е задържан и по случая се води разследване под наблюдението прокуратурата.

ОД на МВР-Велико Търново

В хода на същата операция служители е проверен 20-годишен местен жител. Намерени са 4 пликчета - с тегло около 4 грама марихуана.

Действията срещу наркоразпространението в областта продължават.