Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред, публикуван на сайта на Народното събрание.

Според правилника на парламента в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание.

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Очаква се в редовния парламентарен контрол да участват министрите Иван Шишков, Евтим Милошев, Иван Демерджиев, Димитър Стоянов и Катя Ивкова.

Поради командировка извън страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва премиерът Румен Радев, съобщи вчера председателстващият заседанието Стою Стоев.