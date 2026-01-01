С тържествен водосвет за благоденствие и церемония по издигане на знамето на Казанлък на централния площад „Севтополис“ Градът на розите отбелязва днес своя празник и поставя началото на кулминационните дни на 123-тия Празник на розата. За жителите и гостите на града е подготвена богата празнична програма, която ще продължи през целия ден.

Сред акцентите са Фестивалът на българските занаяти в Археокомплекс „Долината на тракийските царе“ и откриването на демонстрационна лаборатория в Музея на фотографията, с което ще бъдат отбелязани 11 години от създаването на музея. Програмата включва още Международен фолклорен фестивал с участието на състави от побратимените на Казанлък градове.

Кулминацията на празничния ден ще бъде спектакълът „Красота и величие“ на площад „Севтополис“, по време на който ще бъде коронясана новоизбраната Царица Роза 2026 Деница Малчева. Тази година в церемонията ще бъде включен и специален 3D мапинг, който ще превърне събитието във впечатляващо визуално и емоционално преживяване.

По повод празника със заповед на кмета Галина Стоянова 5 юни е обявен за неучебен ден във всички училища на територията на общината, за да могат учениците да се включат активно в празничните прояви. От администрацията посочват, че това е традиционен жест към младите хора, които всяка година участват в събитията, посветени на Празника на розата.

Празникът на розата в Казанлък се организира за първи път през 1903 година и първоначално е бил посветен на красотата, цветята и милосърдието. През 2012 година, по идея на кмета Галина Стоянова, той прераства в двумесечен фестивал, а през 2021 година е патентован. През 2024 година патентът е подновен за срок от десет години.

Сред акцентите в програмата тази година ще бъде и концертът на певицата Ищар и групата The Gypsies на 6 юни на централния площад. Празникът ще завърши на 7 юни с традиционното пъстро карнавално шествие по улиците на Казанлък.

По повод празника днес временно се преустановява режимът на платено паркиране в обособените зони и паркирането ще бъде безплатно за всички моторни превозни средства.