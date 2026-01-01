Повече от четири десетилетия Стивън Спилбърг поставя във филмите си един и същ въпрос – сами ли сме във Вселената. От приятелското извънземно в „Извънземното“до загадъчните посетители в „Близки срещи от третия вид“, едни от най-емблематичните му творби изследват човешкото любопитство към живота отвъд Земята.

Сега носителят на „Оскар“ отново се връща към тази тема с новия си научнофантастичен трилър "Денят на истината", в който участват Емили Блънт, Джош О'Конър, Колман Доминго, Колин Фърт и Ив Хюсън.

Филмът представя свят, който е на прага на шокиращо разкритие – доказателство, че нечовешки интелект съществува и дълго време е бил укриван от обществото. В центъра на историята са метеороложката Маргарет Феърчайлд, изиграна от Емили Блънт, и експертът по киберсигурност Даниел Келнър, в чиято роля влиза Джош О'Конър. Героят открива данни за мащабно прикриване на истината и се превръща в мишена на правителства и корпорации, които се опитват да предотвратят разкриването ѝ.

На британската премиера на филма на площад „Лестър Скуеър“ в Лондон Спилбърг заяви пред Би Би Си, че интересът му към темата за извънземния живот не е намалял, а възгледите му са се развили с времето.

„Моето виждане стана по-реалистично. Все още има много мистерии и неща, които не знаем, но съм по-оптимистично настроен, че хората ще успеят да открият факти, които досега не са имали възможност да узнаят“, каза режисьорът.

Филмът излиза в момент, когато теми като неидентифицираните летящи обекти, прозрачността на правителствата и ролята на изкуствения интелект все по-често присъстват в обществения дебат. Въпреки че сюжетът се върти около възможността за извънземен живот, Спилбърг подчертава, че основната тема е човечеството.

„Това е история за съпричастността и за обединяването на хората. Ако открием извънземен живот, подобно събитие би могло да ни сближи“, смята той.

Подобно мнение споделят и актьорите. Джош О'Конър заяви, че сценарият веднага го е привлякъл, защото разказва история за надеждата и разбирателството между хората.

„Когато не успяваме да се разбираме помежду си, може би нещо извън нас би могло да ни обедини“, каза актьорът. Той допълни, че вярва, че някъде във Вселената съществува друг разумен живот, макар да не е сигурен дали човечеството ще го открие скоро.

Емили Блънт също заяви, че би посрещнала подобно откритие с възхищение, а не със страх.

„Надявам се хората да бъдат удивени и смирени, ако научим, че има извънземни. Математически е почти невъзможно да сме единствената цивилизация във Вселената“, каза актрисата.

Темата за изкуствения интелект също беше засегната по време на премиерата. Спилбърг и Блънт признаха, че новите технологии могат да бъдат полезни за киноиндустрията, но не бива да заменят човешката креативност.

„Зависи за какво се използва. Ако помага за организацията на снимките или намирането на локации – чудесно. Но не вярвам, че трябва да замества сценаристите, актьорите или режисьорите“, заяви Спилбърг.

В края на разговора режисьорът беше попитан дали вярва, че през нашия живот ще бъде доказано съществуването на живот извън Земята, на което той отговори положително.