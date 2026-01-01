Сметната палата предотврати грешки за 3,37 млрд. лева в годишните финансови отчети (ГФО) на министерства, ведомства, държавни висши училища и общини за 2024 година, като след одиторска намеса са отстранени 87 на сто от общо установените неправилни отчитания, съобщават от одитния орган.

Финансовият ефект е от извършените от Сметната палата през 2025 година одити на ГФО на бюджетните организации за преходната година. Обобщеният доклад е публикуван на интернет страницата на одитната институция и се изпраща за сведение на министъра на финансите и на председателя и членовете на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание.

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Сметната палата е приела общо 337 одитни доклада за извършени финансови одити на ГФО на бюджетните организации за 2024 г. Одитирани са всички централни органи, а делът на одитирания бюджет на общините е 98,74 на сто (близо 15,4 млрд. лв.).

Сметна палата

Анализът на данните показва устойчива тенденция за подобряване на финансовата отчетност благодарение на навременното коригиране на грешките още по време на финансовия одит. За последните три години (2022-2024 г.) общият спад на неправилните отчитания е с 43 на сто: през 2022 г. те са били в размер на 6,8 млрд. лева, през 2023 г. намаляват до 4,55 млрд. лева, а през 2024 г. - до 3,86 млрд. лв.

В същото време относителният дял на некоригираните неправилни отчитания бележи слаб ръст спрямо предходната година. Сред причините в ГФО да остават некоригирани неправилни отчитания са различия в мненията на одитора и ръководството на одитираните организации по отношение на счетоводното признаване на определени събития, трансакции и операции; невъзможност да се коригират неправилни отчитания от предходни периоди, които продължават да оказват влияние на ГФО през одитирания период; констатации, че размерът на неправилните отчитания не е съществен и няма да повлияе на одитора при преценката за вида на одитното мнение – независима оценка дали ГФО на бюджетната организация е изготвен в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.

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Одитното мнение може да бъде немодифицирано - изцяло позитивно, квалифицирано - при установени съществени неправилно отчетени суми или пропуски на важна нефинансова информация, но с ограничен ефект, отрицателно - изцяло негативно, или да се даде отказ от мнение - когато одиторът не може да направи извод заради някакви обстоятелства.

82 на сто от одитните доклади за ГФО за 2024 г. завършват с немодифицирано мнение. Това означава, че отчетите на бюджетните организации дават вярна и честна представа за финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на бюджетната организация и са надеждна база за вземане на управленски решения на институционално, регионално и национално ниво.

Сметната палата е установила някои системни слабости при финансовото отчитане в публичния сектор, като е проследен седемгодишен период – от 2017 до 2023 г. Сред причините за допускането им се посочват честите промени на правилата и недостатъчно изчерпателни указания от Министерството на финансите, критичен недостиг на административен капацитет и липса на унифицирана дигитална база данни в малките общини, недобра организация на счетоводната отчетност, неефективен вътрешен контрол, се посочва в съобщението.