Окръжна прокуратура – София е повдигнала обвинения на трима души по досъдебно производство за прокарване в обращение и опит за прокарване в обращение на подправени парични знаци, за изготвяне и опит за изготвяне на неистински парични знаци, както и за укриване на предмети, материали и средства, предназначени за изготвянето им, съобщиха от прокуратурата.

Двама от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, като предстои да се поиска от съда постоянния им арест. Третият е с парична гаранция заради тежкото му здравословно състояние. Те са многократно осъждани.

МВР, пресцентър

Полицейската операция е реализирана на 3 юни след получен сигнал за прокарана в обращение банкнота с номинал 20 евро в магазин за хранителни стоки в с. Церово. От служители на криминална и икономическа полиция в ОДМВР-София и РУ-Своге били стартирани незабавни оперативно-издирвателни действия. В хода им полицейските служители бързо стеснили кръга на заподозрените и в условията на неотложност пристъпили към претърсване на частен дом в с. Реброво.

МВР, пресцентър

На адреса са установени принтери, плотер за рязане на хартия, машина за автоматично броене на банкноти и др. специализирани устройства и консумативи, множество холограмни стикери за банкноти, листове с изображения на 20-еврови банкноти, както и няколко банкноти с различен номинал. Засечените на адреса са задържани.

При претърсване на втори адрес в селото е намерена сумата от 24 520 евро и една неистинска банкнота с номинал 20 евро. Обитателят на адреса също е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.