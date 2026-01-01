Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че са внесли предложение за закриване на Комисията по досиетата, която според него харчи милиони годишно, а на практика не работи. В същото време там се „уреждали“ хора на „високи, почти депутатски заплати“. Това по думите на Костадинов е само една от мерките за съкращаване на излишни разходи на фона на предстоящата процедура от ЕК по свръхдефицит.

„Още Симоен Дянков започна със съкращения, удряйки по най-големите разходни пера (казвам го с ирония) в държавата, съкращавайки бюджета на музеи, читалища, галерии, библиотеки, удари тежко и БАН и накрая замрази пенсиите на пенсионерите. Нещо подобно виждаме и сега. Същевременно в държавния бюджета има пера, които са изключително безцелни и харчат стотици милиони“, посочи Костадинов.

Той даде за пример Комисията по досиетата, която по думите му е струвала на бюджета 5 милиона и 300 хиляди лева за 2025 г.

„Кабинетът да ореже разходите в абсолютно безсмислените държавни учреждения и ведомства и едва след това да посягат на пенсионерите, майките и всичко останало, като музеи, читалища, галерии. Изпитвам дежавю и ако накрая посегнат и на БАН, ще помисля, че Симеон Дянков се е върнал“, коментира Костадинов в кулоарите на парламента.

Той припомни, че досега състоянието на свръхдефицит в държавата е било прикривано с тегленето на десетки милиарди левове кредити и с изтеглянето на приходи от следващата бюджетна година в рамките на настоящата.