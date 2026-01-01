Заловиха „фалшив“ пенсионер по болест в Разградско, съобщиха от полицията.

Заловиха „фалшив“ пенсионер по болест, ощетил държавата с близо 60 000 лв.

На 4 юни е започнато разследване по случая.

В хода на проведени оперативни действия е установено, че 71-годишен мъж село Дянково е получил без правно основание 39 982 евро - 78 198 лв.

За пореден път: Заловиха „фалшива“ пенсионерка по болест, ощетила държавата с близо 50 000 лв.

Средствата са били под формата на лична пенсия за инвалидност, като е използвано неистинско експертно решение на ТЕЛК в периода от октомври 2004 година досега.

Материалите по случая са докладвани в прокуратурата.