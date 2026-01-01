Екипи на пожарната и полицията в Дулово ликвидираха произшествие, възникнало след компрометирани тръбопроводи на цистерна и последвало загазоване с пропан-бутан.

Инцидентът е станал на 4 юни в местен цех за преработка на ядки, съобщиха от ОД на МВР.

Обилните валежи и омекналата почва са изтласкали към повърхността подземна газова цистерна, а това от своя страна е причинило скъсване на технологичните тръбопроводи, изтичане на пропан-бутан и загазоване на района.

Действията им са ръководени лично от директора на пожарната в Силистра комисар Евлоги Стамов. Работниците във фирмата са евакуирани своевременно, отцепено е движението за хора и автомобили в района на инцидента.

Междувременно са предприети необходимите действия за спиране на газоподаването към пещите на цеха. Целият процес на изпускане на газ от цистерната е извършен под непрекъснат мониторинг на нивата на загазованост.

След обезопасяване на съоръжението противопожарните екипи са останали на дежурство до окончателното ликвидиране на произшествието. Пострадали хора няма.