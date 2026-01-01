Гръцките шофьори демонстрират едно от най-рисковите поведения на пътя в Европа, показва 16-ото издание на „Барометъра за отговорно шофиране“, публикувано от фондация „Винчи Ауторут“.

Проучването на „Ипсос БВА“, обхванало 12 100 души в 11 държави, установява, че 66% от гръцките водачи използват мобилен телефон по време на шофиране, 41% сядат зад волана в състояние на силна умора, а 10% управляват автомобил след употреба на алкохол.

В същото време 97% от анкетираните определят собственото си поведение на пътя като положително, пише в. „Катимерини“.

Сред младите шофьори на възраст между 16 и 24 години 48% признават, че карат без предпазен колан, а 16% заявяват, че понякога шофират под въздействието на алкохол.

Експертът по пътна безопасност Никос Гренцелос призова за по-добро обучение на водачите. По думите му семействата трябва да дават пример за безопасно поведение, а пътната безопасност следва да бъде въведена като учебен предмет в училищата.