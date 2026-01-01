Гърция ще въведе тест за наркотици за шофьорите, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Етнос". Това ще е поредната мярка, която правителството взима по отношение на пътната безопасност.

Процедурата по въвеждане на теста е в последен етап, като се очаква да бъдат определени техническите параметри.

"Шофирането под влиянието на наркотични вещества ще бъде третирано със същата строгост, както шофирането под въздействието на алкохолни напитки", е заявил директорът на Пътната полиция в Атина Сотирис Калтабалис пред ресорната комисия по пътна безопасност в парламента.

Данни на Европейската комисия за 2025 г. показват, че Гърция регистрира голям спад – от 22 на сто – на катастрофите, довели до смъртни случаи.

От Пътната полиция в Атина отчитат близо 40 хиляди нарушения с превишаване на скоростта през 2025 г., което е с 60,4 на сто повече спрямо година по-рано. Отчетеният ръст се дължи и на засиления контрол чрез разширяване на мрежата от поставени камери и радари.

Според данни на Пътната полиция в гръцката столица през миналата година в областта Атика са регистрирани общо 402 349 пътни нарушения. Над 11 хиляди души са били засечени да шофират под въздействието на алкохол.

В рамките на Пътната полиция в Атина вече има и специална група, която следи социалните мрежи с цел да бъде предотвратено организирането на гонки между автомобили, които създават предпоставки за пътни произшествия, пише още "Етнос".