Материалите за екстрадицията на Стоян Мавродиев са предадени от прокуратурата в Министерството на правосъдието, което ще ги изпрати в Сърбия. По време на съдебното заседание бившият директор на Българската банка за развитие най-вероятно сам ще поиска да бъде върнат у нас, съобщи за NOVA неговият адвокат Емануил Йорданов. Защитникът уточни, че Стоян Мавродиев се е връщал към България, когато е задържан в Белград.

Стоян Мавродиев е задържан в Белград

„Той е задържан в една започнала процедура и тя трябва да се развие, но не мисля, че няколко седмици биха били от значение за развитие на производството. Тук мога да кажа, че неговото отсъствие по никакъв начин не пречи на провеждането на наказателно производство по случая”, заяви Йорданов.

България иска екстрадирането на Стоян Мавродиев, решението е на сръбските власти

Юристът припомни, че „преди години именно по искане на прокуратурата беше изменено Наказателно-процесуалния кодекс и наказателните производства се образуват за извършено деяние, а не срещу конкретно определено лице”.

Припомняме, че бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие бе задържан преди дни в Белград. Той се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка. По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 хиляди лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 хиляди лева.