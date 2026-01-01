Предприели сме постъпки Стоян Мавродиев да бъде предаден на България. Решението зависи от сръбските компетентни власти. Това каза пред медиите прокурор Десислава Петрова, говорител на Софийска градска прокуратура в отговор на въпрос къде и как е бил задържан бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев на 3 юни.

От наша страна сме предприели всичко по закон, което можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България, добави прокурор Петрова.

Стоян Мавродиев е задържан в Белград

Вчера от Софийска градска прокуратура (СГП) съобщиха, че Мавродиев е задържан в Сърбия въз основа на Европейска заповед за арест (ЕЗА). Тя е издадена от Софийски градски съд по искане на Софийска градска прокуратура (СГП) и потвърдена от Софийски апелативен съд.

Той е обвинен за длъжностно престъпление по досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на СГП.

СГП предприема съответните законови стъпки за предаване на Мавродиев на компетентните органи на България за провеждане на наказателно преследване срещу него. За целта ще бъде направено предложение от наблюдаващите прокурори в СГП до временно изпълняващ функциите главен прокурор за отправяне на искане за екстрадирането му.