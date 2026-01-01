Доц. д-р Петко Стефановски подаде оставка като управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

За решението си той съобщи със съобщение до медиите, в което посочва, че не разполага с необходимата политическа подкрепа, за да продължи работата си спокойно и без сътресения в системата.

„Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение“, заяви Стефановски.

По думите му здравеопазването има нужда от „спокойствие, стабилност и предвидимост“, а през времето, в което е ръководил институцията, заедно с екипа си са реализирали редица важни промени.

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„Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в Здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането ѝ“, посочва той.

Стефановски отбелязва още, че усилията на ръководството са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани.

В края на обръщението си той пожела успех на своя наследник.

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„Пожелавам успех на наследника си! До нови срещи“, написа доц. д-р Петко Стефановски.

На 9 юни, вторник, проекти на решения за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров са внесли от парламентарната група на "Прогресивна България" (ПБ) в Народното събрание, показва справка на сайта на парламента.

Впоследствие от "Демократична България" (ДБ) поискаха оставката на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров, който според ДБ "е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване".

Парламентарната група на ДПС също поиска освобождаване на цялото ръководство на НЗОК.

При акция на икономическата полиция в Пловдив бе разкрита схема за източване на средства от НЗОК чрез хиляди фиктивни клинични пътеки за рехабилитация, съобщи в началото на месеца министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след правителственото заседание.