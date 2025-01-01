Шефът на Здравната каса доц. д-р Петко Стефановски е отнел всички правомощия на заместника си проф. Момчил Мавров. Това заяви днес председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев на брифинг на ПП-ДБ в НС.

"Това, което виждаме в момента, е блокаж на държавата - парламентът не работи, току-що излезе информация и, че шефът на Здравната каса е отнел всички правомощия на зам.-шефа на Здравната каса. Виждаме борба за порциите в държавата от различни групи и групички. Както каза Бойко Борисов вчера - всичко е дал на концесия и различните кръгове са се хванали за гушата. Не може България да става заложник на тези борби", посочи Василев.

Припомняме, че Стефановски бе номиниран от ГЕРБ-СДС и бе избран за управител на НЗОК на 20 март т.г. "За" бяха 147 депутати, а "против" - 81. Подкрепата за номинацията му дойде от парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Алианс за права и свободи" и "Има такъв народ". Против бяха от "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "Морал, единство, чест" и "Величие".

Мандатът на управителя е пет години, като Стефановски пое поста от Станимир Михайлов.

През 2023 г. Мавров бе единственият кандидат за подуправител на НЗОК.

Той има над 10 години опит в системата на здравеопазването и в областта на управлението на здравеопазването, в управлението на НЗОК като председател на Надзорния съвет на институцията, в управлението на болница „Св. Георги“ – Пловдив като заместник-директор по административните и икономическите въпроси, бил е и началник на кабинета на министъра на здравеопазването.