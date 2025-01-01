Политическото напрежение в управляващото мнозинство достигна нов връх, след като парламентът отново остана без кворум, а премиерът Росен Желязков отмени заседанието на Министерския съвет. Лидери и депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Възраждане“ и МЕЧ призоваха за оставка на правителството, обвинявайки ГЕРБ и ДПС в задкулисни договорки и разклащане на стабилността. Междувременно Бойко Борисов обяви, че партията му повече няма да осигурява кворум и изпрати депутатите си по родните им места — ход, който може да се окаже предвестник на нова политическа криза.

Без кворум: Парламентът няма да заседава след оттеглянето на ГЕРБ

БТА

Депутатът Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Колкото по-рано си отиде това правителство, толкова по-добре, това е вредно за страната правителство, каза Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, изтъкна още той. Борисов отправи критики и към председателя на Народното събрание Наталия Киселова, която, по думите му, "като види празник на роза, на джанка, на слива, ходи да се показва, камо ли да има мач, волейбол, то е чудо". Тя трябва да пита, преди да тръгне, заяви Борисов.

На въпрос какво означава преформатиране на управлението, Сабрутев отговори: „Мафията се прегрупира“. По думите му числата показват, че държавата задлъжнява рекордно, а хората обедняват.

Депутатът заяви, че министърът на финансите Теменужка Петкова, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и социалният министър Борислав Гуцанов са „вредни за страната хора“.

Попитан дали трябва да има нов председател на Народното събрание, Сабрутев отговори, че настоящият е „абсолютно вреден“. „Вие виждате, че Киселова изпълнява всичко, което Пеевски е казал, затова Борисов иска да я махне“, добави депутатът.

БТА

Явор Божанков от ПП-ДБ

Явор Божанков от ПП-ДБ заяви, че би казал на колегите си от ГЕРБ, че който каквото сам си направи, друг не може да му го направи. Според него десетилетия ГЕРБ е правил местни избори с „дивашко купуване, експлоатация на местната власт и сега са изненадани, че те това го гледат, но от втория ред“.

По думите му управляващите трябва да осъзнаят, че не могат да лъжат постоянно българите кой и как управлява, като добави, че то е очевидно за всички и изборите в Пазарджик са го показали. „Целта на целия този театър е да направят официално нещо, което и по принцип от началото на мандата си е по този начин“, каза Божанков.

Васил Пандов от ПП-ДБ

В Пазарджик „ДПС – Ново начало“ купи изборите и Борисов трябваше да реагира, каза Васил Пандов от ПП-ДБ. ГЕРБ и Борисов разиграват някаква сценка, добави депутатът. Не съм убеден в случващото се, не мога да кажа дали това е крахът на управляващото мнозинство, добави той. По думите му ще видим какво предстои и е рано да се коментира.

Пандов припомни, че за утре е насрочена работна група за трудовите възнаграждения на лекари и сестри. Ще видим дали ще се състои, а бяхме внесли и искане за извънредна комисия по здравеопазване, но тя все още не е свикана, добави той. Министерството на финансите не предоставя данни и саботира по всякакъв начин приемането на достойни възнаграждения за медиците, смята депутатът. Пандов подчерта, че темата за бюджета за 2026 г. „чука на вратата“ и той трябва да бъде внесен до два месеца. Управляващото мнозинство, независимо от техните сцени или други, крайният резултат е, че не работи за хората, а срещу тях, заяви депутатът.

Народният представител Цончо Ганев от „Възраждане“

Това правителство, окопало се с такова тежко мнозинство, в момента е разклатено и напът да падне. Искаме оставка на това правителство, заяви Цончо Ганев от „Възраждане“ в кулоарите на парламента.

Ганев коментира, че трябва да има избори при първа възможност и оставка на кабинета още днес.

„Изборите в Пазарджик направиха и показаха това, за което говорим от много време, Пеевски и неговата партия, след като превзе и ликвидира Доган политически, прави абсолютно същото с ГЕРБ“, посочи депутатът. Той добави, че предстои ГЕРБ и останалите коалиционни партньори да бъдат превзети и завзети.

Според него Бойко Борисов сам иска да свали правителството и е уплашен. „Той най-после осъзна, че Пеевски го е завзел, осъзна, че това което се случва към днешна дата, е пагубно за неговата партия. Той е изправен пред кръстопът дали ще подаде оставка на правителството и ще го свали или ще стане г-н Никой, ако отиде на преговори с Пеевски, както вчера му беше предложено“, каза Цончо Ганев. Той посочи, че Росен Желязков е одобряваният човек от Пеевски.

Ганев обясни, че от „Възраждане" чакат все още петте подписа от „Морал, единство, чест" (МЕЧ), които те отказват да внесат за вот на недоверие към кабинета.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев

Най-вероятно отиваме на избори заради провала на управляващото мнозинство, който изкристализира в Пазарджик и мандатоносителят всъщност разбира, че е оглозган и вече му е неприятно. Това заяви пред журналисти лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

БТА

В пленарна зала депутатите от ПГ на МЕЧ издигнаха надписи с призив за оставка. Според Василев предсрочен вот е реалистичен напролет, но кабинетът може и сега да подаде оставка, а мандатите да се раздават доста дълго време.

Най-вероятно до края на седмицата няма да има пленарни заседания, смята лидерът на МЕЧ. Според него няма мнозинство, което да не може 10 пъти да си осигури кворум в залата.

Ясно е, че с Цончо Ганев от „Възраждане“ правителство не може да падне, посочи Радостин Василев. Преди него пред медиите Ганев настоя за оставката на кабинета. Според МЕЧ "Възраждане" не са искрени в намерението си да искат вот на недоверие към правителството. Но, подчерта Радостин Василев, управлението няма да падне заради вота на „Възраждане“. Утре Костадин Костадинов може да каже, че заради него и „старлинк“ е излетял в Космоса, добави той.

Искането за оставка на председателя на Народното събрание Наталия Киселова от нас, от „Възраждане“, нямаше ефект, докато не я поиска мандатоносителят, коментира по другата актуална тема председателят на МЕЧ. Предполагам, че тя чака подкрепа от „ДПС-Ново начало“, която да ѝ позволи да продължи да е председател на парламента, посочи депутатът.

Заместник-председателят на ПГ на „Величие“ Красимира Катинчарова

„В момента се подготвя Делян Пеевски да нагнети напрежение, а Бойко Борисов да се яви като спасител на нацията и да се върне на бял кон като министър-председател“, каза в кулоарите на парламента Красимира Катинчарова от „Величие“.

„Наивно е да се смята, че Бойко Борисов е жертва в тази ситуация, коментира Катинчарова. Убедени сме, че играят заедно“, добави тя.

БГНЕС

„Смяната на Наталия Киселова е част от този сценарий, за да покаже, че Борисов владее ситуацията в страната пред външнополитическите си партньори“, заяви Катинчарова. Вчера Борисов я упрекна, че ходи по всякакви събития да се снима, и нейната оставка ще се случи бързо, смята тя. По думите ѝ това показва, че Борисов държи под контрол цялата политическа ситуация.

Според народния представител държавата отива към избори. Управляващите са длъжни да чуват народа си, добави тя.

Катинчарова подчерта, че ГЕРБ, "ДПС - Ново начало", "Демократична България", "БСП-Обединена левица", "Възраждане", и "Има такъв народ" са обединени в "партията Мафия“, като посочи, те са се договорили и са изиграли политически театър. „Мафия“ спечели изборите в Пазарджик и градът беше купен от Делян Пеевски в комбина с останалите партии, които сега ще си поделят общинския съвет там, каза народният представител. Изборите в Пазарджик показаха, че Пеевски си го купи и сега поиска държавата, смята тя.

„Не забравяйте, че мандатът на президента Румен Радев приключва през ноември и той е предизвикан да реагира. Политическият пъзел се нарежда преди българските граждани да научат“, каза още Катинчарова.