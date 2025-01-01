32-годишен криминално проявен мъж вилня и нападна полицаи във Видин, съобщиха от полицията.

На 12 декември на кръстовището на улиците „Цар Иван Асен II “ и „Гларус“, по време на транспортиране към Районното управление, заради нарушаване на обществения ред, мъжът отворил вратата на патрулката, слязъл, побягнал и влязъл в двор в близост до кръстовището.

Млад мъж нападна полицай в участъка в Стрелча

При задържането му там той избутал с ръце единия полицай и счупил часовника му, дърпал другия униформен и разкъсал крачола на панталона му.

По случая се води разследване.