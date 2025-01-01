Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас изрази очакване до края на седмицата да се постигне решение за бъдещото финансиране на Украйна, предава кор. на БТА Николай Желязков. Предстоящото заседание на Европейския съвет няма да приключи без решение по този въпрос, посочи тя пред журналисти преди днешното заседание на европейските външни министри в Брюксел.

Според Калас заплахите на Русия трябва да се възприемат като заплахи и нищо повече, и ЕС трябва да остане единен. Не всички европейски държави имат еднакъв опит с руската страна, отбеляза тя по повод опасенията, че руската страна наистина може да изпълни своите закани.

За присъединяването на Украйна към НАТО Калас каза, че държавите искат да бъдат част от пакта, за да не бъдат нападани от Русия. Затова Швеция и Финландия влязоха в алианса, както и Балтийските държави, добави тя. Ако за Украйна това не е възможно, трябва да видим какви гаранции за сигурност са постижими и това не може да бъдат документи и обещания, а трябва да има истински войски и способности, за да може Украйна да се отбранява, обясни Калас.

Трябва да разберем, че (руският президент Владимир) Путин няма да приключи до Донбас и ако го получи, ще продължи със завземането на цялата страна, коментира тя. Ако Украйна падне, други райони са заплашени, предупреди Калас.