Сериозно напрежение възникна в столичния квартал „Овча купел“ 1 след сигнали за непредизвикана агресия от страна на мъж на около 40 години. По информация на жители от района, от известно време той е нападал случайни жени по междукварталните улици, без да бъде провокиран, съобщи NOVA.

Мъжът вече е задържан и освидетелстван. Повод за намесата на органите на реда обаче не е поредно улично нападение, а сигнал за нанесен побой над майка му в края на миналата седмица. Сигналът е подаден от пострадалата. Жената е настанена за лечение в болница, а синът ѝ е настанен в психиатрично заведение.

Съпругата на Любомир Стефанов е сред жените, станали обект на агресия. По думите му, при разминаване с мъжа той е отправил заплашителни думи и я е подгонил. Жената е успяла да се насочи към входа на жилищната сграда, а намесата на случайни минувачи е предотвратила нападение. На следващия ден мъжът е нанесъл побой над майка си, която по информация на семейството е в тежко състояние. Според близки, задържаният е наркозависим.

Благодарение на записи от охранителна камера на жилищен блок, Любомир Стефанов е успял да разпознае мъжа. По негови думи, в квартала са разпространявани и видеа, на които се вижда как той псува и заплашва случайни минувачи. Жители твърдят, че агресията му е била насочвана и към мъже.

По случая се извършват проверки, като институциите изясняват всички обстоятелства около инцидентите.