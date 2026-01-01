Два случая на домашно насилие в първите дни от новата година в област Търговище, съобщиха от полицията.

На първи януари в РУ-Търговище е получен сигнал, че за времето от 15,30 до 17,30 ч на същия ден в къща в село Ловец, община Търговище, е възникнал скандал, в хода на който 47-годишен мъж от селото е нанесъл лека телесна повреда в условията на домашно насилие на жена, с която са живеели на семейни начала. Извършителят на деянието е задържан в РУ-Търговище.

На втори януари около 23, 20 ч в жилище в село Водица, община Попово, 25-годишен мъж от селото е нанесъл удари в областта на лицето на 21-годишния си брат, като по този начин му е причинил лека телесна повреда в условията на домашно насилие.

По случаите са започнати разследвания.