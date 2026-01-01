Сваленият венецуелски лидер Николас Мадуро и съпругата му Селия Флорес пристигнаха в съда в Ню Йорк, където в 12:00 ч. местно (19:00 ч. българско) време днес ще бъде прочетен пълният списък с обвинения срещу тях.

Ескортирани от офицери на Агенцията за борба с наркотиците (DEA) и под конвой от бронирани камиони, двамата бяха транспортирани от център за задържане в Бруклин до хеликоптерна площадка. Там те бяха качени на вертолет, който ги отведе в Манхатън, където те отново бяха прехвърлени в брониран автомобил.

El narco Maduro y su mujer en estos momentos.

Así terminará @petrogustavo si es que no se va antes de una sobredosis. pic.twitter.com/EPapo8iVui — Leszli Kálli (@LeszliKalliL) January 5, 2026

Изслушването ще се проведе пред федералния съдия Алвин Хелерстайн, съобщи Окръжният съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.

Министерството на правосъдието на САЩ разсекрети ново обвинение срещу Мадуро на 3 януари, част от наказателно дело за трафик на наркотици, което федералното правителство преследва в съда вече 15 години, като венецуелският президент е посочен като обвиняем през последните шест години.

Кой е Николас Мадуро – портрет на президента на Венецуела

Хелерстайн ръководи делото повече от десетилетие. 92-годишният съдия, назначен от президента Клинтън, е изключително опитен юрист, който е разглеждал редица високопрофилни дела.

Припомняме, че на 3 януари Мадуро бе арестуван заедно със съпругата си от американски спецчасти в столицата на Венецуела Каракас.