Един човек е задържан след нощна атака срещу дома на Джей Ди Ванс, при която са били счупени прозорци, съобщиха в понеделник властите в щата Охайо. Според изявление на Секретната служба на САЩ вицепрезидентът на САЩ не е бил в резиденцията си в Синсинати по време на инцидента.

Агенцията съобщи, че пълнолетен мъж е бил арестуван малко след полунощ „за причиняване на материални щети, включително счупване на прозорци от външната страна на лична резиденция, свързана с вицепрезидента“, предаде CNN.

Новинарският канал WLWT съобщи, че агенти на Секретната служба и полицаи от Синсинати са прекарали няколко часа в къщата в квартал "Ийст Уолнът Хилс", след като са реагирали на сигнал за счупени прозорци.

Двама неназовани източници от правоохранителните органи са заявили пред Асошиейтед прес, че агенти на Секретната служба са чули силен шум около полунощ и са открили човек, който е счупил прозорец с чук и се е опитвал да влезе в къщата. Мъжът е повредил и автомобил на Секретната служба, докато се е изкачвал по алеята към дома, каза един от служителите.

Според WLWT Ванс е прекарал миналата седмица в къщата с изглед към река Охайо, но е напуснал в неделя следобед. Телевизионният канал публикува на сайта си снимка, за която твърди, че показва щети по най-малко четири стъкла на прозорец, изглеждащ като разположен на приземния етаж.

Макар Ванс да се ползва с денонощна лична охрана от Секретната служба като вицепрезидент, нивото на сигурност в частната му резиденция варира в зависимост от пътуванията му.

