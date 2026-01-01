Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка, съобщи тя за БТА.

Подадох заявление за освобождаване от длъжността главен архитект на София, заяви тя и в личния си профил във Фейсбук.

"Липса на политическа подкрепа за визията и мисията, с които влязох в администрацията и беше споделена - тогава. Вместо воля за реформа получих отстъпление, нерешителност и отказ от поемане на отговорност", пише тя.

"Административен хаос и бягство от трудните решения в градоустройството и във всичко. Липса на смелост и твърдост да се отстояват правила, еднакво и за всички, дори и тези създадени от това управление. С оттеглянето си давам възможност за провеждане на нов конкурс и легитимно изпълнение на една ключова за града длъжност, с друг удобен главен архитект.

"Категоричено отказвам да легитимирам институционален натиск и подмяна на професионализма с процедури, сигнали, обяснения, становища и всякакви опити за заглушаване на експертна позиция, професионализъм, правила и законност", пише още Панайотова.