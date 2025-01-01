Кметът на София Васил Терзиев иска оставката на главния архитект на Столична община Богдана Панайотова. Това стана ясно от негова публикация в профила му във Фейсбук.

"Поисках вчера оставката на главния архитект на Столична община. Още от началото на мандата беше ясно, че София има нужда от нов подход в градоустройството – дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура, която да работи с ясни приоритети и резултати. В хода на работата стана ясно, че с арх. Панайотова имаме различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея", заяви Терзиев.

Според градоначалника бъдещето на София изисква заместник-кмет по градско планиране с визионерски начин на мислене, който да бъде подпомогнат от компактна, технически фокусирана администрация, обслужваща по-широка визия и даваща поле за стратегическо планиране, иновации и инвестиции.

"Реформата, която започваме, цели именно това – да изведе градоустройството на следващо ниво, да направи планирането предвидимо, интегрирано и устойчиво и да постави ясен ред и отговорност в управлението на процесите. Това е трудна, но необходима стъпка, която предприемам след изчерпване на възможностите за диалог", смята той.

По думите му следващият етап от развитието на процеса по градско планиране ще бъде посветен на изработването на задание за актуализацията на Общия устройствен план, преминаване към цялостно и ресурсно обезпечено планиране на територията, разширяване и прилагане на стандартите за градската среда за по-красив и по-добре работещ град, навременен и прозрачен контрол на строителството и мерки срещу презастрояването, систематична и целенасочена грижа за културното наследство, фокусирана работа по ключови градски проекти, прозрачност на процедурите и на крайния резултат.

Кметът даде заявка за "ново, много по-логично и ефективно разпределение в новата структура на Столична община, където градското планиране ще има важно място с ясно разграничени отговорности, силен заместник-кмет по направление и обединени технически звена, които работят в синхрон".

Структура ще бъде представена до края на настоящата седмица.

"В управлението понякога има моменти, когато трудните решения не са избор, а задължение. Градът не може да чака, докато ние се колебаем. София има нужда от устрем, визия и дисциплина в изпълнението и аз винаги ще правя всичко възможно, за да отговарям на нуждите на града", смята той.