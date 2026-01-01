Разследват два случая на домашно насилие в Софийско, съобщиха от полицията.

На 1 януари е подаден сигнал за семеен скандал в село Петърч. Мъж в нетрезво състояние е отправил заплахи и закани към партньорката си и я е изгонил от дома им. Той е бил задържан.

При друг случай - на 31 декември в Районно управление-Сливница е образувано досъдебно производство срещу криминално проявен софиянец, причинил лека телесна повреда на своя баща в условията на домашно насилие.

Повдигнато му е обвинение и е задържан за 72 часа.