Хърватската столица Загреб въвежда от началото на годината нови правила за паркиране, съобщава хърватската национална телевизия ХРТ. Часовите, дневните, месечните и годишните карти за паркиране по зони ще важат само за зоните, за които са закупени, а не за всяка по-евтина зона, както беше досега.

От община Загреб казват, че с това решение се цели по-добра проходимост на обществените паркинги, особено в най-натоварените части на града.

Главният диспечер в Службата за обществените паркинги Динко Кущер поясни, че промените се отнасят до всички потребители на карти за паркиране в зона. „Преди например карта, купена за червена зона, важеше и за по-евтини зони. Това вече няма да е така. Потребителите, които са закупили карта за червена зона, могат да я използват само за червена зона и това важи и за почасовите, и за дневните карти“, каза Кущер.

Мнението на гражданите по въпроса е различно, отбелязва ХРТ. Някои смятат, че промените няма да донесат реално подобрение, докато други вярват, че ситуацията с паркирането в Загреб би могла да се стабилизира с въвеждането на новите правила.

Потребителите, които вече са закупили карти за определена зона, но не възнамеряват да ги използват, могат да ги върнат на касата на „Холдинг“ на улица „Град Вуковар“ и да поискат възстановяване на заплатената сума.