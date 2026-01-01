Катастрофа затвори за движение главен път Е-70 след град Цар Калоян в посока Русе, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен около 13.10 часа на 5 януари. В района на рибарниците автомобил, управляван от 57-годишен водач от град Провадия и пътуващ към Разград, навлиза в насрещното платно и се удря в бус с платформа, шофиран от 59-годишен мъж от провадийското село Тутраканци.

Тежка катастрофа затвори пътя Варна–Русе

Водачът на лекия автомобил е прегледан от екип на ЦСМП-Разград, но отказва да бъде транспортиран в болница. Пробите на двамата шофьори за употреба на алкохол са отрицателни. В момента върви оглед на местопроизшествието.

Движението на превозни средства в района на катастрофата се извършва в локалното платно и се регулира от екипи на "Пътна полиция".