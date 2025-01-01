Тежка катастрофа затвори главен път Е-70 а и доведе до въвеждане на обходен маршрут за пътуващите по направление Варна – Русе.

Пътният инцидент е станал около 9.30 часа в участъка между „Пътна среща“ и разклона с улица „Добруджа“ към Разград.

Два варненски камиона се движили в посока Русе. Вдясно на пътя е имало спрял автомобил "Ауди", който първият камион успял да заобиколи и да отмине, но вторият се ударил челно в пътуващ към Варна товарен камион - гондола.

Двамата шофьори са откарани в МБАЛ-Разград. Шофьорът на идващия откъм Русе камион е 58-годишен от Разград, а на този от Варна - 21-годишен от село Топчии.

Въведен е обходен маршрут Варна - улица "Добруджа" - Гаров път - Русе за всички превозни средства.