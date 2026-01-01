Парижки съд осъди 10 души, обвинени в кибертормоз срещу съпругата на президента Еманюел Макрон, Брижит, чрез разпространяване на невярна информация за нейния пол и инсинуации, свързани с възрастовата разлика между първото семейство.

Връзката между 48-годишния Еманюел Макрон и 72-годишната Брижит, които се запознават, докато тя е учителка по драма в неговото училище, е обект на силен интерес, откакто той стана президент през 2017 г., предаде АФП.

Осем от обвиняемите получиха условни присъди от четири до осем месеца, а деветият мъж беше осъден на шест месеца затвор за неявяване на съдебното заседание. Те , заедно с десети обвиняем, бяха осъдени да преминат курс срещу речта на омразата в интернет.

Председателят на съда Тиери Донар описа твърденията за „предполагаема педофилия“ на първата дама на Франция като „злонамерени, унизителни и обидни“. Той заяви, че обвиняемите са получили присъди за „умишлено нанасяне на вреда на ищеца“.

През последните години вниманието към връзката на двойката се разшири до широко разпространение на невярна информация, която те решиха да не игнорират, а да се борят в съда. Френският президент и първата дама са завели дело за клевета в САЩ срещу десния американски подкастър Кандис Оуенс, която погрешно твърди, че съпругата на френския президент е била мъж.

Твърденията, които се появиха още с избирането на Макрон през 2017 г., бяха допълнително засилени от крайнодесни и конспиративни кръгове във Франция и в САЩ, където правата на транссексуалните се превърнаха в гореща тема в сърцето на американските културни войни.