Съдът в Париж призна 10 души за виновни за кибертормоз срещу първата дама на Франция, Брижит Макрон, предаде Ройтерс. Те са разпространявали неверни твърдения, че тя е транссексуална жена, съобщиха френски медии.

Осем мъже и две жени са осъдени за отправяне на злонамерени коментари относно пола и сексуалността на Брижит Макрон, като дори приравнявали разликата във възрастта между нея и съпруга ѝ с педофилия. На обвиняемите бяха наложени присъди до осем месеца лишаване от свобода с условно отлагане, предаде France Info.

Връзката между 48-годишния Еманюел Макрон и 72-годишната Брижит, които се запознават, докато тя е учителка по драма в училището му, е обект на силен интерес, откакто той стана президент през 2017 г.

Брижит Макрон сезира съда заради клевета, че е транссексуална

През последните години този интерес се разшири до широко разпространение на невярна информация, която първата двойка реши да не игнорира, а да се бори в съда, предаде АФП.

Те заведоха дело за клевета в САЩ срещу десния американски подкастър Кандис Оуенс, която невярно твърдеше, че съпругата на френския президент е била мъж.

Съдебният процес в Париж е отделен случай, засягащ 10 обвиняеми от различни сфери на живота на възраст между 41 и 65 години, които рискуват условни присъди от три до 12 месеца и глоби до 8000 евро (9300 долара), ако бъдат признати за виновни.

Самата Брижит Макрон не се яви на съдебните заседания през октомври, но след подаването на жалбата си заяви пред разследващите, че твърдението, че е транссексуална жена, е „засегнало силно“ нея и близките ѝ.