Зимни метеорологични условия наложиха да бъде спряно движението на влакове в района на Амстердам тази сутрин. Това съобщиха от основния пътнически железопътен оператор в Нидерландия "Недерландсе спорвеген" (NS, Nederlandse Spoorwegen), предаде новинарската агенция АНП. Железопътният трафик бе спрян и около летище "Схипхол". Очакваше се прекъсването да продължи до края на сутринта. Железопътният оператор посъветва пътуващите от и до столицата да отложат пътуванията си, както и да бъдат наясно, че влаковете могат да бъдат отменени малко преди отпътуване.

На Централната гара на Амстердам хората, които се бяха качили във влака си, бяха пренасочвани към залата на гарата, съобщи репортер на агенцията от мястото на събитието.

450 отменени полета на летище „Схипхол“ в Амстердам

Зимното време води до замръзване на железопътните стрелки. Това на свой ред предизвиква нарушения в жп превозите не само около Амстердам и Схипхол, но и на други места в страната. Поради тази причина не се движат влакове от и до град Лелистад.

Според организацията "Прорейл" стрелките са в особено лошо състояние в Рандстад (голяма и силно урбанизирана част в Западна Нидерландия, в която се намират четирите най-големи града в страната – Амстердам, Ротердам, Хага и Утрехт) и северната част на Нидерландия.