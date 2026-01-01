Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) провери над 232 търговски обекта в цялата страна в рамките на кампания „Безопасна Коледа 2025“. Целта е да се гарантира безопасността на най-търсените продукти по време на коледните и новогодишни празници.

В периода 1-22 декември 2025 г. служители от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) към ДАМТН провериха общо 505 различни продукта, в това число детски играчки, коледна електрическа украса, чието електрическо захранване е 220-230V, в това число светещи фигури, светещи дървета, коледни надписи, завеси, висулки и други и пиротехнически изделия от категории F1, F2, F3, Т1 и Р1. Тези продукти традиционно имат повишено търсене от потребителите преди празниците и затова са във фокуса на извършените проверки.

Какво да правим с ненужните подаръци

Служителите на ГДНП провериха 318 детски играчки. От тях 96 са съответстващи. При останалите 222 са открити следните несъответствия: 98 продукта са без СЕ маркировка, 116 продукта са без инструкции за употреба на български език или без наличие на предупредителни текстове и 193 продукта са без нанесени наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара.

При проверките на коледна електрическа украса са проверени 82 различни по вид, модел и марка продукти. 58 от тях са съответстващи на законовите изисквания. Несъответствия са открити при 24 продукта. 17 продукта са без инструкции за употреба на български език, 13 са без нанесени наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара, като при някои от продукти се срещат и двете несъответствия.

В рамките на кампанията са проверени 105 пиротехническите изделия. 85 от тях са съответстващи. Открити са 20 несъответстващи пиротехнически изделия: 7 продукта са без СЕ маркировка, 7 продукта са без инструкции за употреба на български език и 9 продукта са без наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара. 11 продукта са с други несъответствия. Броят на несъответствията е по-голям, защото някои продукти са с повече от едно несъответствие.

Кампанията се провежда традиционно всяка година и сравнителните резултати показват, че относителният дял на несъответстващите продукти намалява. Все още на пазара присъстват играчки, коледна електрическа украса, пиротехнически изделия, които не съответстват на законовите изисквания. Най-често продуктите са без инструкция за употреба или непълна такава, както и без нанесено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор.

За установените нарушения, съгласно действащото законодателство са предприети административно наказателни действия към отговорните икономически оператори. За продуктите без нанесена „CE“ маркировка за съответствие са издадени заповеди за спиране на разпространението им.