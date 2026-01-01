/ БТА

До края на деня ще бъдат разчистени всички дървета в курортен комплекс Боровец, паднали вчера от силния вятър, каза пред журналисти кметът на община Самоков Ангел Джоргов.

Припомняме, че на 4 януари в зимния курорт паднаха десетки дървета, а три три автомобила са с нанесени материални щети. Няма пострадали хора. 

Кметът посочи, че вятърът е бил силен от началото на новата година. Той припомни, че има много паднали дървета и се е наложило спиране на ски зоната. 

Джоргов каза, че бунгалото, което е паднало вчера е собственост на Общината. На място бързо са реагирали служителите от пожарната, полицията, Аварийното звено, Планинската спасителна служба.

Ангел Джоргов припомни, че снощи е в село Поповяне падна щъркелово гнездо, което е било разчистено бързо. 

През последните две години са изрязани опасни дървета в цялата община, включително и в тази зона, в която вчера бяха паднали. Кметът допълни, че те са били здрави и са изкоренени от вятъра, а не са били счупени. Имало е много увредени такива. 

Туристите, намиращи се в заведенията в близост до случилото се, са изведени също на безопасно място. 

Вчера бе и задействана системата за ранно известяване BG-Alert. 

