В община Самоков бе активирана системата BG Alert от кмета Ангел Джоргов. На мобилните устройства бе изписано гражданите на територията на общината и в курортен комплекс Боровец да бъдат внимателни поради ураганен вятър.

В курортен комплекс Боровец са съборени множество дървета, включително и в зоната на ски пистите, съобщи пиарът на администрацията Виктория Петрова - Консепсион. Няма пострадали хора.

С оглед гарантиране безопасността на посетителите и служителите в 12:30 часа днес цялата ски зона на курорта беше затворена.

Ураганен вятър в Рила планина: поривите надхвърлиха 100 км/ч

Аварийното звено на Община Самоков е на място и следи ситуацията. Към момента условията остават изключително опасни за работа по пистите, поради продължаващия силен вятър.

След утихване на вятъра екипи Планинската спасителна служба (ПСС), съвместно със служители на „Бороспорт“ и Аварийното звено към Община Самоков ще започнат дейности по разчистване и обезопасяване на засегнатите участъци.

ПСС организира и безопасното извозване на малки деца и възрастни хора, които са се намирали в заведение за хранене на крайна станция на седалковия лифт Ситняково, каза още Виктория Петрова - Консепсион.

Ситуацията се наблюдава непрекъснато, а информация относно предприетите действия и възстановяването на нормалната работа в курорта ще бъде предоставяна своевременно чрез официалните канали.

БТА

От Общината призовават всички граждани и гости да не навлизат в затворените зони и стриктно да спазват указанията на компетентните служби.

Над 30 м/сек (108 км/ч) е скоростта на вятъра в района на Рилските езера в Рила планина, времето не става за разходки на открито в планината, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба в Дупница.

Затвориха пътищата до Витоша заради силния вятър

Заради силния вятър двата основни пътя към Витоша в направления хижа "Алеко" и Златните мостове са временно затворени.

Неподходящи са условията за туризъм във високите части на планините, не се препоръчва излизане над горския пояс. Заради много силния вятър хората трябва да са добре екипирани с топли дрехи. Освен това с качването на температурите лавинната опасност расте, така че хората трябва да бъдат внимателни и да следват зимната маркировка, добавиха от ПСС.

Силен южен вятър и жълт код в 16 области у нас

Жълт код за силен вятър обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за днес в 16 области в страната. Предупредителният код е в сила за областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, София-град, София област, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.