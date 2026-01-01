Неподходящи са условията за туризъм във високите части на планините, не се препоръчва излизане над горския пояс, казаха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Навсякъде вятърът е много силен и снегът се топи, защото е много топло. На Боровец е 8 градуса, 1 градус на Алеко, т.е. положителни температури. Единствено на връх Ботев температурата е отрицателна от минус 1 градус, посочиха от ПСС.

В най-високите части на планините има и мъгла, така че времето там е неприятно. Неподходящи са условията за туризъм във високото, в горския пояс ще бъде приятно, казаха от спасителната служба.

Заради много силния вятър хората трябва да са добре екипирани с топли дрехи. Освен това с качването на температурите, лавинната опасност расте, така че хората трябва да бъдат внимателни и да следват зимната маркировка, казаха от ПСС. Оттам посочиха още, че в следващите дни, ако температурите паднат, ще бъде ужасно за ходене в планините и хората трябва да бъдат много внимателни.

През изминалото денонощие планински спасители от Сандански, по молба на полицията, са работили за извеждане на пострадал ловец от терена.