Днес южният вятър в районите, разположени северно от планините и в Източна България отново ще се усили. Ще бъде предимно облачно с временни разкъсвания и намаления на облачността. Главно в северозападните райони и Рило-Родопската област ще има превалявания от дъжд. Дневните температури ще са в много широки граници – от 2° в крайните северозападни райони до 17°-18° в Източна България, за София – около 14°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Синоптиците обявяват жълт код за потенциално опасно време и силен вятър в 16 области на страната. Предупреждението е в сила за: Видин, Монтана (особено внимание за тези две области, тъй като там има условия и за поледици), Враца, София град, София област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.

В планините ще бъде предимно облачно и на места ще има превалявания от слаб сняг, под около 1800 метра надморска височина - от дъжд. Ще духа бурен и ураганен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 2°.

По Черноморието още сутринта валежите ще спрат, а през деня и облачността ще се разкъса. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

През първите дни от новата седмица ще преобладава облачно време. На места, повече в Северна България и планинските райони ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, минималните - до 10°-12°, максималните - до 16°-18°. В северозападните райони вятърът ще е съвсем слаб или ще е почти тихо. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки до 0°, остават и условията за поледици.