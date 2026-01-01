Заради силния вятър от 10:00 ч. днес временно ще бъдат затворени за движение двата основни пътя към Витоша в направления хижа "Алеко" и Златните мостове. Това съобщиха от Столична община.

"Решението е превантивна мярка, предприета поради реална опасност за сигурността на движението и пребиваването в планината вследствие на изключително силни пориви на вятъра", посочват от СО.

От Общината апелират туристите да не предприемат пътувания към Витоша и да се съобразяват с въведените ограничения и указанията.

Гражданите в града трябва да бъдат особено внимателни, да избягват преминаване и престой в близост до:

дървета и паркове;

строителни обекти и скелета;

сгради с нестабилни елементи;

електропроводи и съоръжения.

С цел безопасното прибиране на туристите, които вече се намират в планината, следобед ще се изпълнят следните курсове на градския транспорт:

Линия 66 (от Алеко): 16:00 ч., 16:30 ч., 17:00 ч.;

(от Алеко): 16:00 ч., 16:30 ч., 17:00 ч.; Линия 61 (от Златните мостове): 16:00 ч., 16:30 ч., 17:00 ч., 17:30 ч., 18:00 ч., 18:30 ч.;

(от Златните мостове): 16:00 ч., 16:30 ч., 17:00 ч., 17:30 ч., 18:00 ч., 18:30 ч.; Линия 63 ще се движи без прекъсване през целия ден, но със скъсен маршрут и няма да обслужва участъка от Бояна до Златните мостове.

По информация от хижарите на Витоша към момента няма голям брой туристи. Условията остават тежки - вятърът е ураганен и на пориви. На територията на планината се намират приблизително около 50 автомобила с туристи общо в двете направления - хижа "Алеко" и Златните мостове.