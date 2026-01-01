Дърво падна тази сутрин върху автомобил на ул "Беловодски път" в посока Копитото на Витоша и загина млада жена.

В автомобила освен 31-годишната жена, са пътували съпругът й и двете ѝ деца - на две и осем години, но те не са пострадали, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Оттам предоставиха повече информация за инцидента. Около 9:40 ч. на телефон 112 е постъпил сигнал за паднало дърво върху лек автомобил на ул. „Беловодски път“. Незабавно на място са изпратени екипи на СДВР, които са установили 34-годишен водач, затиснат в автомобила. Към инцидента са насочени и екипи на Спешна помощ, както и на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Вследствие на инцидента е загинала 31- годишна жена – пътничка в автомобила.

По случая е образувано досъдебно производство. Продължава работата по изясняване на всички факти и обстоятелства. Предстои доклад на събраните материали в компетентната прокуратура.

В позиция до медиите кметът на София Васил Терзиев изрази съболезнования на семейството на младата жена, загинала на Витоша. Инцидентът е станал на територията на Природен парк „Витоша". Независимо от това, Столична община е ангажирана и съдейства изцяло на полицията и на всички компетентни институции за изясняване на фактите, посочва Терзиев. Той допълва, че е разпоредил допълнителни проверки на рискови участъци.

Министерството на земеделието коментираха, че са започнали своя проверка. Разглежда се въпроса дали дървото се е намирало в урбанизирана територия или не.

Директорът на Природен парк "Витоша" инж. Севдалина Димитрова определи случая като "нелеп инцидент". Тя не се ангажира с това кой носи вина, позовавайки се това, че е необходимо да се сформира комисия, която да определи точните координати на дървото и статута на имота.

Не мога да кажа чия е отговорността, защото не мога да кажа какъв е имотът. Имотът трябва да бъде проверен, за да се види чий е, каза инж. Димитрова.

Според нея теренът по кадастър е частен имот, но е отбелязан и като терен за обществено ползване. Тя подчерта, че тепърва трябва да се установи собствеността и дали тя попада под юрисдикцията на Закона за горите или на Столична община. Тъй като имотът е формулиран като такъв за обществено ползване и вероятно попада в урбанизирана територия, отговорността може да бъде насочена към общината, допусна инж. Димитрова.

На 20 октомври комисия, включваща представители на Столична община, Регионалната дирекция по горите РДГ- София, ДГС и ПП "Витоша") е обходила района, но не е маркирала това дърво като опасно. Дървото се е намирало на 6-7 метра навътре от пътя и не е имало външни признаци за опасност (изгниването е било вътрешно), поради което не е било отстранено при последната проверка.

Инж. Митрова заяви, че престоят в горска територия е на собствен риск и гражданите трябва да се съобразяват с метеорологичните условия. Тя също така каза, че отговорността за сигнализиране при опасни дървета е споделена и всеки гражданин може да подаде сигнал.

Тя съобщи, че лично е отишла на място, за да провери каква е ситуацията. Това, което видяхме с колегите от Регионалната дирекция по горите е, че наистина има паднало дърво, което се намира на 6-7 метра навътре от пътя, което преди това не е давало някаква индикации, че може да бъде опасно, но предвид метеорологичните условия днес, силните ветрове, които духаха, вероятно дървото под напора на ветровете просто е паднало и се е случил неприятният инцидент, коментира инж. Димитрова.

Тя посочи, че още веднъж ще се назначи комисия и ще мине нов екип, за да прегледа отново дърветата, но предупреди, че ако падне сняг, може да има допълнителни дървета след проверка, които отново да бъдат опасни.

Силният вятър събори дърво в Перник

Заради поривите на вятъра до обед имаше 45 сигнала за паднали клони и дървета в София, съобщиха за БТА от пресцентъра на Столичната общината. Получени са и 15 сигнала за паднали огради на строителни обекти.

Огромно дърво падна върху друг автомобил в София, съобщи БГНЕС. Инцидентът, разминал се без жертви и пострадали, стана на обичайно оживен тротоар - на ул. „Света Марина“ в "Борово". Аварийни екипи на Столична община са разрязали и отстранили дървото.

Паднало дърво в района на Семинарията временно затрудни движението на трамваи 10 и 15 в столицата, информираха от Центъра за градска мобилност.

Тази сутрин от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ публикуваха съвети към гражданите във връзка с обявения за днес от Националния институт по метеорология и хидрология жълт код за силен вятър за областите Бургас, Варна, Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, Софийска, София, Хасково и Ямбол.

Само до 11:30 часа екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) участваха в отработването на 15 сигнала в София и в страната, свързани с метеорологичната обстановка, казаха за БТА от ГДПБЗН. Екипите на пожарната са реагирали на четири сигнала във Враца за отстраняване на дървета, паднали камъни на пътното платно и надвиснали слънчеви панели, на шест сигнала за отстраняване на дървета в София-град, и по един сигнал за отстраняване на дърво в София-област, Габрово, Видин, Варна и Шумен.

Снощи във Враца поривите на вятъра надхвърлиха 120 км/ч. и причиниха сериозни щети. За ураганния вятър и опасността от падащи предмети съобщи във Фейсбук кметът на града Калин Каменов и призова жителите да не излизат от домовете си до успокояване на ситуацията.

Обстановката във Враца се нормализира след ураганния вятър тази нощ. В момента силата му е намаляла, но продължава да има много силни пориви. Към 8:00 часа тази сутрин не е имало ток в с. Бели извор и частично в селата Бистрец и Чирен, но дежурните екипи са на терен и по авариите се работи, казаха за БТА от общинската администрация. Има паднали електрически стълбове, дървета, счупени клони, обърнати контейнери за смет и една спирка на градския транспорт, свалена е и част от коледната украса на града.

Вятър със скорост до 70 километра в час е духал в Монтанско, дърво е паднало върху кола вчера в село Бързия, община Берковица, съобщи за БТА дежурният в Хидрометеорологичната станция в Монтана. При инцидента няма пострадали хора, причинени са материални щети на колата.

Най-силни пориви на вятъра са регистрирани във Вършец – 20 метра в секунда, а в Монтана – 17 метра в секунда. Днес силата на вятъра беше около 14 метра в секунда.

Голямо иглолистно дърво падна в централната част на Перник. Инцидентът е станал тази нощ, а причината е разразил се силен вятър, съобщи за БТА експертът „Връзки с обществеността“ в Община Перник Адриан Скримов. По думите му дървото, което се е намирало в непосредствена близост до сградата на Младежкия дом, се е пречупило в основата си. При инцидента няма пострадали хора и не са нанесени сериозни материални щети. Унищожена е част от коледната украса в района на близкия мост над река Струма.