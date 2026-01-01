Голямо иглолистно дърво падна в централната част на Перник. Инцидентът е станал тази нощ, а причината е разразил се силен вятър, съобщи за БТА експертът „Връзки с обществеността“ в Община Перник Адриан Скримов.

По думите му дървото, което се е намирало в непосредствена близост до сградата на Младежкия дом, се е пречупило в основата си.

При инцидента няма пострадали хора и не са нанесени сериозни материални щети. Унищожена е част от коледната украса в района на близкия мост над река Струма.

В разчистването на падналото дърво участва екип на Аварийно-спасителния отряд и пожарната. Скримов допълни, че към момента няма постъпили сигнали към общинската администрация за други щети, причинени от силния вятър.

Бурен вятър нанесе материални щети и във Враца през изминалата нощ. За днес е обявен жълт код за три области заради снеговалежи и силен вятър, като едната е именно Враца, а другите са Видин и Монтана. В още 11 области на Северна и Източна България също е обявен жълт код, но само за силен вятър.